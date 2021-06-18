Лидер КНДР Ким Чен Ын: Страна должна готовиться к диалогу и конфронтации с США

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его стране необходимо подготовиться к «диалогу и конфронтации» с США — «особенно полностью подготовиться к конфронтации».

Об этом он заявил на встрече руководителей высшего звена правящей Трудовой партии, цитирует BBC.

Он сказал, что им нужно «особенно хорошо подготовиться к конфронтации, чтобы защитить достоинство государства и интересы для независимого развития», а также гарантировать мир и безопасность Северной Корее. Лидер КНДР подчеркнул, что страна «резко и оперативно» отреагирует на любые события и сосредоточит усилия на установлении стабильного контроля над ситуацией на Корейском полуострове.

Ранее Северная Корея отвергала попытки администрации президента Джо Байдена установить дипломатические отношения. Это первый раз, когда Ким непосредственно прокомментировал администрацию Байдена. Отношения Кима с ней до сих пор были напряженными.

Перед выборами в США Байден назвал Кима «сорванцом», а за несколько дней до инаугурации Байдена Северная Корея устроила демонстрацию силы, устроив военный парад, на котором была продемонстрирована новая баллистическая ракета.

В апреле Байден назвал Северную Корею «серьезной угрозой» глобальной безопасности, что вызвало гневный ответ Северной Кореи, которая заявила, что заявление отражает намерение Байдена «продолжать проводить враждебную политику» в отношении страны.

Вашингтон также недавно завершил обзор своей политики в отношении Северной Кореи и заявил, что США будут продолжать стремиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Отметим, что Ким ранее трижды встречался с предшественником Байдена Дональдом Трампом, но переговоры о денуклеаризации в конечном итоге зашли в тупик.