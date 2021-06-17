В Нацбанке заявили о завершении экономического кризиса в Украине и прогнозируют постепенное замедление инфляции

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Национальный банк сворачивает антикризисные меры поддержки банков в связи с завершением экономического кризиса.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб во время брифинга 17 июня.

«Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, уже растет, как мы видим во втором квартале на фоне низкой базы прошлого года», — сказал он.

По мнению Сологуба, свертывание Нацбанком антикризисных мер — в частности, долгосрочного рефинансирования и процентного свопа, которые прекратят с 1 октября — не будет иметь негативных последствий.

«Потому что это именно антикризисные меры... Наши ожидания, что ситуация с ликвидностью будет оставаться нормальной», — добавил он.

В то же время глава регулятора Кирилл Шевченко заявил, что ожидает замедления инфляции осенью 2021 года и достижения уровня 5% в первом полугодии следующего.

«Этому будут способствовать постепенное исчерпание эффекта низкой базы сравнения, поступление на рынки нового большого урожая, стабилизационное влияние сдержанной монетарной политики Национального банка, в частности через валютный канал», — рассказал он.

Глава Нацбанка отметил, что рост потребительских цен в мае достиг 9,5% в годовом измерении, а базовая инфляция ускорилась до 6,9% — в первую очередь из-за подорожания подсолнечного масла и продуктов питания, составляющей производства которых оно является.

«Инфляционные ожидания бизнеса и населения, хотя и оставались повышенными, но стабилизировались в последние месяцы. Признаков ускорения фундаментального инфляционного давления выше прогноза пока не наблюдаются», — отметил Шевченко.