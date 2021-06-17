Астрономы через два года выяснили, почему «погасла» звезда Бетельгейзе

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Европейская Южная Обсерватория

Ученым удалось разгадать тайну внезапного затмения одной из самых ярких звезд — Бетельгейзе, которое произошло в 2019 году.

Об этом пишет научный корреспондент BBC Джонатан Амос.

Группа астрономов заявила, что изменение яркости звезды связано с тем, что она была скрыта облаком пыли.

Падение блеска Бетельгейзе можно было заметить даже невооруженным глазом. Поэтому ученые решили направить на звезду Очень большой телескоп. Сравнив снимки, полученные в декабре и январе 2019 года, исследователи заметили, что поверхность Бетельгейзе стала значительно темнее, особенно в южной части.

Ученые продолжили наблюдения за звездой на протяжении всего «Великого потускнения». Так, новые снимки были сделаны в январе и марте 2020 года, а к апрелю звезда вернулась к своей обычной яркости.

Результаты исследования, проведенного учеными, свидетельствуют о том, что Бетельгейзе была скрыта пылевой завесой, которая закрыла ее поверхность, а это было обусловлено понижением температуры поверхности звезды.

Поверхность Бетельгейзе постоянно меняется: внутри звезды надуваются, двигаются и опадают гигантские газовые пузыри. Астрономы сделали вывод, что за некоторое время до наступления «Большого потускнения» звезда выбросила такой пузырь, который стал от нее удаляться. Вскоре после этого его температура настолько понизилась, что газ сконденсировался в пылевые частицы.

«Мы непосредственно наблюдали образование космической пыли», — заявил ведущий автор исследования Мигель Монтарже. Наблюдения ученых показали, что этот процесс может происходить очень быстро и вблизи поверхности звезды.

«Пыль, выброшенная из холодных звезд, заканчивающих свою эволюцию – именно такой выброс мы и наблюдали — может впоследствии стать строительным материалом для образования землеподобных планет, на которых может зародиться жизнь», — отметила соавтор исследования Эмили Кэннон.

Астрономы предлагали и другие объяснения падению яркости Бетельгейзе. Предполагалось, что вскоре звезда может взорваться сверхновой. Поскольку в нашей галактике вспышки сверхновых не наблюдались с XVII века, ученые точно не знают, как должна вести себя звезда в преддверии такого события.