Футболисту Эриксену имплантируют дефибриллятор. Карьера игрока — под вопросом

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Twitter / Fodboldlandsholdene

Футболисту сборной Дании Кристиану Эриксену установят кардиостимулятор после того, как он пережил клиническую смерть во время матча его команды на чемпионате Европы против Финляндии.

Об этом сообщила Федерация футбола Дании.

Футболист прошел углубленное обследование сердца. Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) обычно вживляют после сердечных приступов, или выявления угрожающих жизни нарушений сердечного ритма.

Сам футболист уже согласился на операцию после рекомендаций датских и международных специалистов.

Согласно данным из открытых источников, пациенты с ИКД могут выполнять почти все виды физических нагрузок. Пациент может заниматься всеми видами спорта, которые не угрожают повредить ИКД. Пациентам советуют не подвергать чрезмерной нагрузке область плеч, рук и туловища, в которую имплантирован дефибриллятор. Это может повредить ИКД или провода, идущие от генератора ИКД к сердцу пациента.

Пока неясно, сможет ли Эриксен продолжить карьеру. Среди футболистов, с подобным устройством продолжает выступать игрок сборной Нидерландов Дейли Блинд. Игрок также потерял сознание в одном из матчей в 2019 году после чего ему установили ИКД.