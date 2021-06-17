СБУ обнаружила в рядах Нацполиции бывшего боевика «ЛНР»

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СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в рядах Нацполиции Луганской области бывшего боевика незаконного вооруженного формирования «Армия Юго-Востока». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина присоединился к рядам Нацпола в 2016 году, где и проходил службу до настоящего времени. До этого, начиная с 2014 года, он «служил» в незаконном вооруженном «формировании Дремова», которое в то время контролировало Северодонецк. Как только украинские воины освободили город, а боевики отошли вглубь временно оккупированных территорий, он «решил изменить сторону». Сначала скрывался на территории России и во временно оккупированном Крыму, а затем — вернулся в Украину.

Известно, что мужчина был причастен к пропускному режиму и дежурствам на боевых постах террористов. Кроме того, его причислили к разведывательному подразделению боевиков, которое возглавлял россиянин с позывным «Спец». Боевики «спеца» причастны к похищениям и пыткам украинских патриотов, убийствам военнослужащих ВСУ под Рубежным и в Новоайдарском районе.

Полицейскому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в незаконных вооруженных формированиях). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и проверяется его причастность к другим преступлениям в ущерб государственной безопасности.