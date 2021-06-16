«Будет бушевать настоящая стихия». Синоптики предупредили о грозах и шквалах

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Saad Chaudhry / Unsplash

Погода в Украине 17 июня, в четверг, будет облачной и с осадками. Кое-где пройдет град и будут сильные грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

«Синоптические и погодные карты говорят сами за себя — ярко прослеживается влияние периферии антициклона на западные и северные области Украины, а вот остальные территории окажутся под влиянием циклона с юга, там будет бушевать настоящая стихия», — говорится в прогнозе.

В большинстве центральных областей ожидаются умеренные дожди, в южной и восточной части — значительные осадки. В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные ливни.

В центральных, южных и восточных областях пройдут грозы, днем в отдельных районах прогнозируют град и шквалы 15—20 м/с. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный 7—12 м/с. Температура ночью +13...18 °С, в западных областях +9...14 °С; днем +23...28 °С, в южной части +20...25 °С.