Встреча Байдена и Путина закончилась на час раньше, чем планировалось
- Автор:
- София Телишевская
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jlhervàs / Flickr
Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в расширенном формате закончилась на час раньше, чем планировалось — в 17:05 по местному времени.
Об этом сообщает издание СNN.
Таким образом, время саммита составляет 93 минуты для первой сессии, 45 минут для перерыва и 65 минут для второй сессии. Далее президенты должны дать две отдельные пресс-конференции.
Президент США уже покинул виллу Ла-Гранж, где состоялся саммит.
- Байден заявлял, что планирует обсудить вопрос Украины, в частности скопление российских войск у границы и в оккупированном Крыму, ситуацию с заключенным оппозиционером Алексеем Навальным и кибератаки. Также президент США предупредит Путина о недопустимости нарушения суверенитета других стран и напомнит о последствиях таких действий.
- В Кремле основными темами встречи называли «стратегическую стабильность», борьбу с киберпреступностью, информационную безопасность, климат, Арктику и коронавирус.
- В день переговоров Байдена с Путиным, 16 июня, посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова проведет встречу в Государственном департаменте США.