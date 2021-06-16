На Донбассе погиб боец ​​24-й бригады

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Сегодня, 16 июня, на Донбассе в зоне боевых действий погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила. Погибший — житель Равы-Русской (Львовская область) Роман Галуха 1997 года рождения.

Об этом сообщили глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий, глава облсовета Ирина Гримак, а также Рава-Русская территориальная община.

Место гибели и причина не указаны. У Галуха остались мать и сестры.

В штабе Операции объединенных сил о потере пока не сообщили. Там отметили, что сегодня российские боевики всего три раза обстреливали украинские позиции возле Авдеевки, Зайцевого и Водяного.

«Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет», — добавили в штабе.