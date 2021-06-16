На Донбассе погиб боец 24-й бригады
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- Костя Андрейковец
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Сегодня, 16 июня, на Донбассе в зоне боевых действий погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила. Погибший — житель Равы-Русской (Львовская область) Роман Галуха 1997 года рождения.
Об этом сообщили глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий, глава облсовета Ирина Гримак, а также Рава-Русская территориальная община.
Место гибели и причина не указаны. У Галуха остались мать и сестры.
В штабе Операции объединенных сил о потере пока не сообщили. Там отметили, что сегодня российские боевики всего три раза обстреливали украинские позиции возле Авдеевки, Зайцевого и Водяного.
«Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет», — добавили в штабе.
- 14 июня на Донбассе на мине подорвались двое военных — они выжили.
- 11 июня возле села Водяное (Приазовье) в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий 128-й бригады. До этого, 9 июня, эта же бригада потеряла лейтенанта Карину Шемчук.
- С начала 2021 года российские военные, а также боевики «ДНР» и «ЛНР» убили около 60 военнослужащих ВСУ.