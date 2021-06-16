Суд отменил решение Харьковской ОГА о переименовании проспекта Жукова в проспект Григоренко
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- Олег Панфилович
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Мариенко Андрей / УНИАН
Харьковский окружной административный суд признал недействительным решение Харьковской областной государственной администрации, которая в мае 2016 года переименовала в рамках декоммунизации проспекта Маршала Жукова в честь генерала и правозащитника Петра Григоренко.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Признать противоправным и недействительным отдельное положение нормативно-правового акта — распоряжения председателя облгосадминистрации от 17.05.2016 № 181 «О переименовании объектов топонимики города Харькова», а именно пункт 21 приложения к распоряжению», — говорится в резолютивной части определения, оглашенной судьей Андреем Зинченко в среду. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
- 10 июня Харьковский окружной административный суд признал противоправным решение горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.
- 24 февраля этого года Харьковский горсовет в третий раз поддержал решение о возвращении имени Жукова проспекту Петра Григоренко. Перед тем, в июне 2020 года, Харьковский окружной админсуд третий раз отменил присвоение проспекту имени маршала.
- В 2019 году в Харькове снова установили памятник Жукову, который перед тем повалили активисты, протестовавшие против переименования проспекта.