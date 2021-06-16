Активист «Гринпис» во время акции с парашютом на Евро-2020 травмировал двух человек, его арестовали. Организация принесла извинения

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Перед началом матча группового чемпионата Европы между сборной Франции и Германии активист «Гринписа» упал с парашютом на мюнхенский стадион. Такая выходка травмировала двух людей — их госпитализировали.

Об этом сообщает Euronews.

Парашютист запутался в проводах, на которых крепилась камера на стадионе, в результате чего на поле и трибуны упали обломки, которые и травмировали людей. Сам активист приземлился на поле, ему оказали медицинскую помощь, а затем арестовали.

На его парашюте была надпись «Избавьтесь от нефти! «Гринпис».

Экологическая организация «Гринпис» взяла на себя ответственность за инцидент. В своем заявлении она извинилась перед пострадавшими и отметила, что активист должен был приземлиться на поле, но этого не произошло из-за «технических трудностей».

Представитель организации Бенджамин Стефан заявил, что они планировали пролететь над стадионом с призывом для немецкого производителя автомобилей Volkswagen «делать больше для защиты климата».

УЕФА назвала это «необдуманным и опасным поступком».

«Этот необдуманный поступок нанес травмы нескольким людям, которые пришли на игру и сейчас находятся в больнице, а представители закона будут принимать необходимые меры», — говорится в заявлении.

Член Бундестага Йоахим Херрманн отметил, что на время матча были запрещены полеты над стадионом. Впрочем снайперы решили не «обезвреживать» активиста, поскольку надпись «Гринпис» дала понять, что это не террористы.

Политик осудил такие действия организации и сказал, что подобные поступки не имеют ничего общего с защитой окружающей среды.