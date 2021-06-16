НАПК: Верховная Рада на этой неделе может лишить агентство права выявлять фиктивные расходы политических партий

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Пресс-служба НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции предупредило, что Верховная Рада уже на этой неделе может лишить его права выявлять фиктивные расходы политических партий. Это сделает невозможной борьбу с влиянием олигархов на власть.

Об этом НАПК сообщило в Facebook.

Законопроект № 5253 и альтернативный ему № 5253-1 комитет Рады рассмотрит в среду, 16 июня. В агентстве заявляют о рисках, что комитет порекомендует Раде принять законопроект за основу и в целом, то есть за одно заседание. Такое голосование может состояться завтра, 17 июня.

Ранее НАПК уже предупреждало, что законопроект № 5253 призван запретить выявлять фиктивные финансовые операции партий и предоставленные по заниженным или завышенным ценам услуги. Сейчас на этом основании НАПК в частности приостанавливает государственное финансирование партий.

В агентстве отмечают, что этот законопроект — ответ на результат его деятельности, ведь за последний год из-за нарушений в отчетах прекратили финансирование трех партий («Голос», «Слуга народа» и «Батьківщина»).

«В случае принятия законопроекта в проверках отчетов партий не будет никакого смысла. Фактически мы просто будем перекладывать бумаги, видеть нарушения, но не сможем их даже зафиксировать», — объясняет глава НАПК Александр Новиков.

В агентстве отметили: если законопроект № 5253 будет принят, олигархи смогут продолжать финансировать политические партии, но в то же время партии еще и будут получать государственное финансирование.

Напомним, что нардепы хотят установить, что НАПК не уполномочено предоставлять правовую оценку качества услуг, которые предоставлены партиям, их целесообразности, а также соответствие рыночной стоимости этих услуг. Кроме этого, у НАПК хотят отнять полномочия устанавливать фиктивность договоров партии.