Евро-2020: Франция обыграла Германию, матч начался с акции Greenpeace на поле
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Сборная Франции в матче первого тура группового турнира Евро-2020 обыграла сборную Германии со счетом 1:0. В своей группе F французы заняли второе место, а немцы — третье.
За несколько минут до начала игры на поле арены Мюнхена приземлился парапланерист, на парашюте которого было написано «Kick out oil» (избавьтесь от нефти). Это была акция активистов Greenpeace в защиту окружающей среды.
Французы повели в счете в первом тайме. На 20 минуте защитник сборной Германии Матс Хуммельс стал автором автогола. В ворота пробивал Люк Эрнандез и Хуммельс попытался выбить мяч из штрафной, но срезал его в свои ворота.
В конце первого тайма и во втором тайме мячом в основном владели немцы. В ворота Франции 10 ударов. В немецкие ворота — всего четыре. Желтую карточку за матч получил немец Йозуа Киммих.
- Таким образом, на первом месте в группе F Португалия (3 очка), а за Францией и Германией — Венгрия (0 очков). Сегодня лидер сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, который сыграл на пяти Чемпионатах Европы.
- 19 июня в следующем туре Франция будет играть с Венгрией, а Португалия с Германией.