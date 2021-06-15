Португалец Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро и рекордсменом по количеству чемпионатов

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Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, который сыграл на пяти Чемпионатах Европы. Достижение зафиксировали в матче первого тура Евро-2020 против Венгрии, где он вышел в стартовом составе.

Впервые на Чемпионате Европы Роналду сыграл в 2004 году. До Евро-2020 он помогал своей сборной на турнирах 2008, 2012 и 2016 годов.

При этом в 2016 году нападающий вместе с португальцами стал чемпионом Европы. В финале его сборная победила Францию со счетом 1:0.

Португалия разгромила Венгрию в первом матче группы D. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев: первым голом отметился Рафаэль Геррейро, а Криштиану Роналду оформил дубль. Все мячи победители забили в последние десять минут матча.

В связи с этим капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов Европы. На счету нападающего — 11 голов.

Таким образом, он обошел француза Мишеля Платини, на счету которого девять забитых мячей.