«Нужно сделать невозможным отмывания средств». МВФ начал анализировать закон о налоговой амнистии
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Представительство МВФ в Украине
Эксперты Международного валютного фонда анализируют принятый Радой закон о налоговой амнистии на предмет невозможности использовать его для отмывания средств и коррупции.
Об этом в комментарии «Интерфакс-Украина» сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
«Любой законопроект о налоговой амнистии должен содержать мощные предохранители, которые делают невозможными отмывание средств и коррупцию», — сказал он.
Люнгман отметил, что закон должен предусматривать тщательную проверку, чтобы избежать злоупотреблений со стороны публичных деятелей, их родственников или тесно связанных лиц.
- Провести налоговую амнистию президент Владимир Зеленский обещал еще в июне 2019 года, после своей инаугурации. В феврале 2021 года он зарегистрировал в парламенте соответствующий пакет законопроектов.
- 15 июня Верховная Рада приняла этот закон с поправками в Налоговый, Уголовный и другие кодексы. Документы предусматривают проведение одноразового добровольного декларирования активов физлиц с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2022 года. При этом декларантами не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции (в редакции к первому чтению предлагалось указать 2005 год).
- Налоговая амнистия — это способ легализовать свои активы и доходы, заплатив за них налоги, не уплаченные вовремя. Таким образом власти пытаются вывести из тени определенную часть экономики и вернуть ее в правовое поле. В то же время государство в таких случаях обязуется не наказывать нарушителей налогового законодательства.