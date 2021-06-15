Омбудсмен Денисова: Боевики по указанию России закрывают учебные заведения на оккупированной части Донбасса

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Фото УНИАН

Так называемые администрации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по указанию РФ закрывают школы, профтехучилища, техникумы и вузы.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, в 2021 году на временно оккупированных территориях будут закрыты и оптимизированы в частности такие учебные заведения:

Свердловский профессиональный строительный лицей;

Свердловский колледж кулинарного мастерства;

Стахановский педагогический колледж;

Луганский профессионально-технический колледж;

Колледж технологий и дизайна;

Колледж Луганского государственного педагогического университета;

Ясиноватский колледж Донецкой академии управления.

В городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч [в 2016 году переименован в Хрустальный], Свердловск [в 2016 году переименован в Довжанск] закроют пять школ и три реорганизуют.

«Это приведет к нарушению права на образование детей, которые проживают на временно оккупированных территориях и не имеют возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию», — подчеркнула Денисова.

Чтобы учиться и в дальнейшем школьникам придется ездить в другие населенные пункты, причем расстояние иногда превышает 10 километров.

«Призываю мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине отреагировать на факты нарушения прав детей с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей», — заявила уполномоченная.