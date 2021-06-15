СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины в ЕС комплектующих к военной технике

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СБУ

Контрразведчики СБУ предотвратили в Закарпатье попытку незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения.

Среди изъятого есть прибор наблюдения для артиллерии, танков и бронетранспортеров, а также устройство для мониторинга поражения воздушных и наземных целей, сообщают в СБУ.

Эти комплектующие местный житель хотел вывезти в одну из стран Евросоюза в обход обязательного экспортного контроля.

Сотрудники СБУ задержали мужчину на пункте пропуска и открыли против него уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).