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В Израиле отменили требование носить защитные маски в помещениях

Автор:
Екатерина Кадакова
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Rattanakun Thongbun / EyeEm / Getty Images

Израиль с сегодняшнего дня, 15 июня, отменил масочный режим в помещениях.

Соответствующую поправку к приказу об общественном здравоохранении подписал генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Хези Леви.

Как отмечается, маску нужно будет носить только в некоторых случаях:

Кроме этого, Минздрав распространит подробные инструкции для медицинских учреждений, с указаниями, кто и где должен носить маски при контакте с пациентами.