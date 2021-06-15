В Израиле отменили требование носить защитные маски в помещениях
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Rattanakun Thongbun / EyeEm / Getty Images
Израиль с сегодняшнего дня, 15 июня, отменил масочный режим в помещениях.
Соответствующую поправку к приказу об общественном здравоохранении подписал генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Хези Леви.
Как отмечается, маску нужно будет носить только в некоторых случаях:
- не прошедшие вакцинацию от коронавируса работники или гости в социальных и медицинских учреждениях или домах престарелых;
- люди на самоизоляции;
- путешественники в дороге.
Кроме этого, Минздрав распространит подробные инструкции для медицинских учреждений, с указаниями, кто и где должен носить маски при контакте с пациентами.
- В апреле Израиль отменил обязательное ношение масок на улице, а с 1 июня снял все карантинные ограничения, в частности на собрания, и больше не требует доказательств вакцинации для пропуска в определенные места.
- В Израиле уже вакцинировали двумя дозами более 5 миллионов человек (свыше 55% населения).