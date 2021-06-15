В Израиле отменили требование носить защитные маски в помещениях

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Rattanakun Thongbun / EyeEm / Getty Images

Израиль с сегодняшнего дня, 15 июня, отменил масочный режим в помещениях.

Соответствующую поправку к приказу об общественном здравоохранении подписал генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Хези Леви.

Как отмечается, маску нужно будет носить только в некоторых случаях:

не прошедшие вакцинацию от коронавируса работники или гости в социальных и медицинских учреждениях или домах престарелых;

люди на самоизоляции;

путешественники в дороге.

Кроме этого, Минздрав распространит подробные инструкции для медицинских учреждений, с указаниями, кто и где должен носить маски при контакте с пациентами.