Зеленский наложил вето на закон, который ослабляет ответственность за ложь в декларациях
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, который ослабляет ответственность за недостоверное декларирование. Об этом сообщает Офис президента.
В ОП объяснили, что закон позволяет привлечь чиновника к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему сообщили члены семьи. Это, в свою очередь, дает лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не сообщили им об этом имуществе.
Напомним, что за это законопроект № 4651 Рада проголосовала 3 июня, инициировал его сам Зеленский.
- Внедрение системы электронного декларирования было требованием Европейского Союза для установления безвизового режима с Украиной.
- 4 декабря 2020 года Верховная Рада вернула уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации — депутаты приняли законопроект, который предусматривает штраф и ограничение свободы, но не тюремное заключение. В июне Рада все же вернула заключение за ложь в декларациях.
- 27 октября 2020 года Большая палата КСУ признала неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование и сокрытие имущества. Позже стало известно, что КС признал неконституционными полномочия НАПК мониторить образ жизни чиновников.