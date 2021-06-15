Зеленский наложил вето на закон, который ослабляет ответственность за ложь в декларациях

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Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, который ослабляет ответственность за недостоверное декларирование. Об этом сообщает Офис президента.

В ОП объяснили, что закон позволяет привлечь чиновника к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему сообщили члены семьи. Это, в свою очередь, дает лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не сообщили им об этом имуществе.

Напомним, что за это законопроект № 4651 Рада проголосовала 3 июня, инициировал его сам Зеленский.