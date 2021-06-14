Зеленский поблагодарил НАТО за перспективу членства в Альянсе, но отметил отсутствие сроков

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Президент Владимир Зеленский поблагодарил НАТО за поддержку и заявление о перспективе членства Украины в Альянсе, заявив, что страна продолжит курс на внедрение реформ.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Мы благодарны членам НАТО за такое абсолютно логичное решение, которое полностью подтвердило решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года», — заявил Зеленский, но отметил, что в решении саммита отсутствуют «конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись».

Глава государства заверил, что Украина продолжит курс на реформу в сфере безопасности и обороны, чтобы отвечать стандартам НАТО. Кроме этого он отметил весомый вклад Украины в безопасность всего евроатлантического пространства за счет сдерживания российской агрессии.

«Роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должна быть надлежащим образом оценена», — подчеркнул Зеленский, добавив, что продолжит детальное обсуждение евроатлантических устремлений Украины на переговорах с лидерами стран-членов НАТО, в том числе с президентом США Джо Байденом.