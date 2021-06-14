Зеленский поблагодарил НАТО за перспективу членства в Альянсе, но отметил отсутствие сроков
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Президент Владимир Зеленский поблагодарил НАТО за поддержку и заявление о перспективе членства Украины в Альянсе, заявив, что страна продолжит курс на внедрение реформ.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
«Мы благодарны членам НАТО за такое абсолютно логичное решение, которое полностью подтвердило решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года», — заявил Зеленский, но отметил, что в решении саммита отсутствуют «конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись».
Глава государства заверил, что Украина продолжит курс на реформу в сфере безопасности и обороны, чтобы отвечать стандартам НАТО. Кроме этого он отметил весомый вклад Украины в безопасность всего евроатлантического пространства за счет сдерживания российской агрессии.
«Роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должна быть надлежащим образом оценена», — подчеркнул Зеленский, добавив, что продолжит детальное обсуждение евроатлантических устремлений Украины на переговорах с лидерами стран-членов НАТО, в том числе с президентом США Джо Байденом.
- 14 июня по итогам брюссельского саммита НАТО лидеры 30 стран-членов одобрили коммюнике, в котором подтверждается принятое в 2008 году на Бухарестском саммите решение о том, что Украина станет членом Альянса через План действий по членству.
- После саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс поможет Украине с реформами для приближения интеграции.
- Накануне Зеленский выразил сожаление по поводу того, что президент США Джо Байден не смог встретиться с ним в преддверии своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным 16 июня. В интервью Reuters, AP и AFP Зеленский заявил, что хочет услышать четкое «да» или «нет» от Байдена на вопрос о ПДЧ.