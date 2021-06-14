Минздрав опубликовал разъяснение о вакцинации беременных. Препарат Sinovac запрещен

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COVID-вакцины, которые не содержат живых микроорганизмов, до сих пор не оказывали негативного влияния на течение беременности у животных во время опытов с ними.

Об этом сообщает пресс-служба Минзрава.

Национальная экспертная группа по вопросам иммунопрофилактики рекомендует беременным женщинам с возможными сопутствующими заболеваниями или высоким риском заболеть коронавирусом, обсудить возможность вакцинации со своим семейным врачом.

Если по мнению врача польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, то женщину рекомендуется прививать мРНК-вакциной. Среди имеющихся в Украине — это препарат компании Pfizer-BioNTech.

В случае когда беременная получила первую прививку вакциной AstraZeneca (Covishield, SKBio), врач должен предупредить ее о соотношении риска и пользы от второй дозы.

«На основе этого женщина сама решает, получать вторую дозу этой же вакцины во время беременности или уже после родов», — добавили в Минздраве.

А уже во время грудного вскармливания женщины могут прививаться вакцинами Pfizer-BioNTech и AstraZeneca (Covishield, SKBio) без всяких оговорок. Однако согласно инструкции препарата CoronaVac от Sinovac Biotech, который тоже используют на территории Украины, прививать им беременных и кормящих женщин запрещено.

В феврале компании Pfizer и BioNTech сообщили, что начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса для беременных в возрасте от 18 лет.