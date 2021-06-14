В Румынии микроавтобус с украинцами протаранил грузовик: погибли два человека
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- Екатерина Кадакова
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В Румынии возле границы с Венгрией микроавтобус с украинцами въехал в грузовик, припаркованный на аварийной полосе, — два человека погибли.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, цитирует Укринформ.
«Один украинец скончался на месте, другая наша гражданка скончалась в больнице от полученных травм. Двое граждан Украины госпитализированы в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние остальных пассажиров — удовлетворительное, угрозы их жизни нет», — рассказал он.
По словам Николенко, в микроавтобусе находились 16 украинцев и один гражданин Молдовы, которые направлялись из Украины в Чехию.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, водителя микроавтобуса задержали. По предварительной версии, он не справился с управлением.
Как сообщили в Инспекции по чрезвычайным ситуациям Арадского уезда, ДТП произошло в ночь на понедельник, 14 июня, возле румынского города Нэдлак.
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