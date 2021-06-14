Министр Ляшко: В Украине заболеваемость коронавирусом начнет расти осенью
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- Костя Андрейковец
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что несмотря на спад заболеваемости коронавирусом, Украину еще ждет рост количества заражений. По его словам, это ожидается осенью.
Об этом министр рассказал в интервью НВ.
«Мы прогнозируем, если не будет никаких дополнительных мутаций коронавируса, что в летний период у нас продолжится стабилизация уровня заболеваемости с потенциальным ростом в осенне-зимний период», — сказал Ляшко.
Он отметил, что летом в большинстве европейских стран заболеваемость идет на спад.
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