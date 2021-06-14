Министр Ляшко: В Украине заболеваемость коронавирусом начнет расти осенью

Новости

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что несмотря на спад заболеваемости коронавирусом, Украину еще ждет рост количества заражений. По его словам, это ожидается осенью.

Об этом министр рассказал в интервью НВ.

«Мы прогнозируем, если не будет никаких дополнительных мутаций коронавируса, что в летний период у нас продолжится стабилизация уровня заболеваемости с потенциальным ростом в осенне-зимний период», — сказал Ляшко.

Он отметил, что летом в большинстве европейских стран заболеваемость идет на спад.