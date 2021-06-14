«Категорически недовольны». Китай обвинил лидеров G7 во вмешательстве во внутренние дела страны

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Uwe Aranas / Wikipedia

Посольство Китая в Великобритании и Северной Ирландии раскритиковало позицию стран «Большой семерки» в отношении китайских тем. В частности, представитель посольства заявил, что в коммюнике «опубликованы искаженные и извращенные замечания по Синьцзяну, Гонконгу, Тайваню и другим вопросам».

Об этом говорится на официальном сайте посольства.

Китайские дипломаты также обвинили G7 во вмешательстве во внутренние дела Китая.

«Мы категорически недовольны и категорически против. Мы призываем Соединенные Штаты и других членов G7 уважать факты, понимать ситуацию, прекратить клеветать на Китай, вмешиваться в его внутренние дела и прекратить наносить ущерб интересам Китая. В то же время стоит делать больше вещей, которые способствуют развитию международного сотрудничества, а не искусственному созданию конфронтации и недоразумений», — отметил представитель КНР.

В итоговом коммюнике встречи лидеров G7 прописан призыв к Китаю «уважать права человека и основные свободы, особенно в отношении Синьцзяна, свободу и высокую степень автономии Гонконга».

Президент США Джо Байден обратился к коллегам с призывом резко осудить использование принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. К нему присоединились премьер Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Канады Джастин Трюдо, тогда как канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги и лидеры ЕС стремились акцентировать внимание на сотрудничестве с Китаем.