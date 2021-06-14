Зеленский сожалеет, что Байден не встретился с ним перед саммитом с Путиным

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что президент США Джо Байден не смог встретиться с ним в преддверии своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным 16 июня.

Об этом сообщает AFP.

«Было бы лучше провести эту встречу до саммита двух президентов», — сказал Зеленский в интервью международным СМИ, в том числе AFP.

Президент также отметил, что Украина «каждый день» доказывает свою готовность вступить в НАТО, и обвинил Россию в затягивании его встречи с Путиным.