ЕС снял ограничения на поездки для владельцев COVID-сертификатов

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Европейский совет 14 июня снял коронавирусные ограничения на путешествия для иностранцев, имеющих COVID-сертификаты. Они смогут не проходить дополнительное тестирование на коронавирус и самоизоляцию.

Об этом говорится в заявлении Совета.

Владельцы сертификатов вакцинации, которые соответствуют правилам ЕС, освобождаются от самоизоляции, если они полностью вакцинированы препаратом, который одобрил европейский регулятор. С момента получения второй дозы препарата должно пройти не менее 14 дней.

Те, кто выздоровел от коронавируса, должны предоставить сертификат, подтверждающий, что с момента получения положительного результата теста прошло менее 180 дней. В этом случае они тоже освобождаются от самоизоляции.

Несовершеннолетние не должны проходить карантин, если это не требуется от того, с кем они приехали (например, если взрослые вакцинированы или выздоровели).

Европейский совет советует странам ЕС следить за двумя критериями в отношении других стран: вакцинация и распространенность коронавируса. Страны разделили на четыре зоны: «зеленая», «оранжевая», «красная» и «темно-красная». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 14 июня страна находится в «зеленой» зоне.