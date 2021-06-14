Убийство Гандзюк: нардеп Кива хочет взять на поруки Мангера
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- Олег Панфилович
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Фото УНИАН
Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил о готовности взять на поруки бывшего главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Его обвиняют в организации убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Об этом сообщается на странице инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк».
«Депутат от ОПзЖ Илья Кива заявил, что хочет взять Мангера на поруки. Завтра Илья должен явиться в суд. Давайте сходим поздороваемся?» — говорится в сообщении. Заседание начнется в 14:00 в Днепровском районном суде столицы.
Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года после того, как тремя месяцами ранее в Херсоне ее облили серной кислотой. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк задержали шестерых человек.
- 25 июня 2020 года Офис генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве Гандзюк. Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нападение на Гандзюк, которое привело к ее смерти.
- 6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области вынес приговор пяти экс-бойцам АТО, которые участвовали в убийстве Гандзюк. Тюремные сроки получили Сергей Торбин (организатор), Никита Грабчук (облил кислотой), Виктор Горбунов (купил кислоту), Вячеслав Вишневский (был наблюдателем) и Владимир Васянович (был наблюдателем).
- 16 октября 2020 года Игорь Павловский получил условный срок — его признали виновным в сокрытии преступления.