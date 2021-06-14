Убийство Гандзюк: нардеп Кива хочет взять на поруки Мангера

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Фото УНИАН

Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил о готовности взять на поруки бывшего главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Его обвиняют в организации убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщается на странице инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк».

«Депутат от ОПзЖ Илья Кива заявил, что хочет взять Мангера на поруки. Завтра Илья должен явиться в суд. Давайте сходим поздороваемся?» — говорится в сообщении. Заседание начнется в 14:00 в Днепровском районном суде столицы.

Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года после того, как тремя месяцами ранее в Херсоне ее облили серной кислотой. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк задержали шестерых человек.