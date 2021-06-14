Novavax заявила о 90% эффективности своей вакцины против коронавируса. Украина закупила 10 миллионов доз этого препарата

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Разрабатываемая американской компанией Novavax вакцина против COVID-19 в ходе масштабных испытаний продемонстрировала 90% эффективности препарата. В частности, доказана его эффективность против «британского» и «южноафриканского» штаммов коронавируса.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Производитель препарата Novavax заявил, что его вакцина в ходе поздней [третьей] стадии масштабных испытаний в США и Мексике была крайне эффективна против COVID-19 и его «британского» штамма.

При этом наблюдались в основном слабые побочные эффекты после вакцинации — боль в месте укола и слабость. Исполнительный директор Novavax Стенли Эрик отметил, что информации об образовании тромбов после прививки нет.

Компания планирует к концу сентября получить одобрение на использование препарата в США и Европе. К тому времени Novavax будет производить до 100 миллионов доз ежемесячно, а к декабрю — 150 миллионов. При этом компания обещала за 2022 год поставить 110 миллионов доз в США и 1,1 миллиарда доз в развивающиеся страны.

«Многие из наших первых доз уйдут в страны с низким и средним уровнем дохода — это цель, с которой мы начнем», — заявил Стенли Эрик.

Вакцину Novavax легко хранить и транспортировать: ее можно держать в обычном холодильнике. Ожидается, что препарат сыграет серьезную роль в иммунизации населения в развивающемся мире.

Также Novavax планирует опубликовать результаты испытания в медицинском журнале, где их проверят независимые эксперты.