Novavax заявила о 90% эффективности своей вакцины против коронавируса. Украина закупила 10 миллионов доз этого препарата
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- София Телишевская
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Getty Images / «Бабель»
Разрабатываемая американской компанией Novavax вакцина против COVID-19 в ходе масштабных испытаний продемонстрировала 90% эффективности препарата. В частности, доказана его эффективность против «британского» и «южноафриканского» штаммов коронавируса.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Производитель препарата Novavax заявил, что его вакцина в ходе поздней [третьей] стадии масштабных испытаний в США и Мексике была крайне эффективна против COVID-19 и его «британского» штамма.
При этом наблюдались в основном слабые побочные эффекты после вакцинации — боль в месте укола и слабость. Исполнительный директор Novavax Стенли Эрик отметил, что информации об образовании тромбов после прививки нет.
Компания планирует к концу сентября получить одобрение на использование препарата в США и Европе. К тому времени Novavax будет производить до 100 миллионов доз ежемесячно, а к декабрю — 150 миллионов. При этом компания обещала за 2022 год поставить 110 миллионов доз в США и 1,1 миллиарда доз в развивающиеся страны.
«Многие из наших первых доз уйдут в страны с низким и средним уровнем дохода — это цель, с которой мы начнем», — заявил Стенли Эрик.
Вакцину Novavax легко хранить и транспортировать: ее можно держать в обычном холодильнике. Ожидается, что препарат сыграет серьезную роль в иммунизации населения в развивающемся мире.
Также Novavax планирует опубликовать результаты испытания в медицинском журнале, где их проверят независимые эксперты.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
- 9 июня в Украину прибыли 66 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTTech, которые за средства государственного бюджета приобрела международная организация Crown Agents.
- До конца года Украина должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так законтрактованы 34 миллиона доз вакцин: 20 миллионов доз Pfizer, 10 миллионов доз Novavax, 2 миллиона доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac. Отдельно в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 миллионов доз вакцин.