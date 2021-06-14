«НАТО будет стремиться к диалогу с Россией». Столтенберг заявил, что лидеры Альянса на саммите обсудят предстоящую встречу Байдена и Путина

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Лидеры стран НАТО используют саммит в Брюсселе 14 июня, чтобы провести консультации с президентом США Джо Байденом накануне его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 14 июня перед началом саммита лидеров Альянса.

«Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны из-за агрессивных действий России. Я уверен, что лидеры стран НАТО подтвердят наш двойной подход к России — сильная оборона с одной стороны и диалог с другой», — сказал он.

Столтенберг заверил, что НАТО видит модель поведения России: агрессивные действия против соседей — Украины и Грузии, а также кибератаки и гибридные нападения, в том числе против стран НАТО.

«НАТО реагирует, мы уже осуществили крупнейшее усиление коллективной обороны — повышение готовности, боевые группы на востоке, увеличение оборонных расходов ежегодно с 2014 года. Мы будем продолжать усиливать нашу коллективную оборону на основе решений, которые примем сегодня в рамках повестки дня НАТО-2030», — отметил он.

В то же время генсек НАТО подчеркнул, что Альянс будет стремиться к диалогу с Россией.

«Диалог — это не признак слабости, это признак силы. Если мы едины, если мы сильны, мы можем говорить с Россией. Поэтому я приветствую тот факт, что президент Байден встречается с президентом Путиным», — заметил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, кроме России, лидеры Альянса обсудят широкий круг вопросов на встрече, в частности взаимодействие с Китаем в ряде вопросов: изменение климата, контроль над вооружением, наращивание военной мощи Китая и растущее влияние, которые являются вызовами безопасности союза.

«Страны НАТО согласуют масштабную повестку дня НАТО-2030 — речь идет об укреплении международной обороны, устойчивости, усилении технологического превосходства», — добавил он и отметил, что НАТО не начинает новую холодную войну с Китаем.