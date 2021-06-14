Великобритания отсрочит отмену коронавирусных ограничений на 4 недели

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Власти Великобритании решили перенести отмену всех противоэпидемических ограничений, которая была запланирована на 21 июня.

Об этом пишет BBC.

Решение должен в понедельник утвердить премьер-министр Борис Джонсон. Отмену ограничений отсрочат на 4 недели. Правительство пытается достичь своей цели привить каждого взрослого хотя бы одной дозой вакцины до конца июля.

Ожидается, что в попытке смягчить критику Джонсон отменит ограничения на количество гостей на свадьбах и позволит проводить спортивные и культурные мероприятия с большим количеством сидячих мест на открытом воздухе.

Британский премьер заявлял, что индийский штамм коронавируса может помешать ослаблению локдауна. Сейчас в Великобритании наблюдается рост числа заболевших штаммом Delta, впервые выявленным в Индии. Считается, что он примерно на 60% более заразен, чем «британский» штамм и вдвое чаще приводит к госпитализации инфицированных людей.