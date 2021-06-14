«Дискурс получит эмоциональную окраску». Глава «Слуги народа» прогнозирует сопротивление принятию закона об олигархах

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Соколовская Инна / УНИАН

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко прогнозирует, что финансово-промышленные группы будут сопротивляться принятию закона об олигархах.

Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».

«Дискурс об этом законопроекте может быть более эмоционально окрашенным со стороны некоторых политиков, которым предоставляют площадку на определенных телеканалах», — пояснил он.

Корниенко добавил, что в «Слуге народа» планируют принять законы об олигархах и о повышении ренты на добычу руды до парламентских каникул, «но посмотрим, как будет загружена Рада».

Отвечая на вопрос о возможном противодействии принятию закона со стороны спикера Рады Дмитрия Разумкова, Корниенко выразил уверенность, что спикер не будет делать того, что противоречит регламенту. «Если эти два документа примут, есть большая вероятность, что их обжалуют в Конституционном суде (КС), поэтому все нужно делать в рамках регламента», — сказал он.