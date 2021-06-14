В Карпатах в середине июня выпал снег
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Facebook / Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
В Карпатах в понедельник, 14 июня, похолодало и пошел снег.
Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
«По состоянию на 07:00 на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер юго-западный 11—12 м/с», — рассказали сотрудники поста.
Как отмечается, температура воздуха упала до нуля градусов.
- Синоптики предупреждали, что из-за холодного фронта, который зайдет в Украину в начале недели, возможно похолодание. Дожди пока не прекратятся.
- Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на июнь 2021 года — осадки и температура будут в пределах климатической нормы. После первой декады июня температура начнет повышаться и будет достигать +40 °С.