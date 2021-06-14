В Карпатах в середине июня выпал снег

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Facebook / Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

В Карпатах в понедельник, 14 июня, похолодало и пошел снег.

Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

«По состоянию на 07:00 на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер юго-западный 11—12 м/с», — рассказали сотрудники поста.

Как отмечается, температура воздуха упала до нуля градусов.