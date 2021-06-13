Украина дебютировала на Евро-2020 с поражения Нидерландам

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Joosep Martinson / Stringer / Getty Images

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины в первом матче Чемпионата Европы уступила Нидерландам со счетом 2:3. «Желто-синие» пропустили два мяча в начале второго тайма, потом сравняли счет, но упустили ничью в конце поединка.

В стартовом составе наставник украинской сборной Андрей Шевченко выпустил сразу восемь игроков-дебютантов чемпионатов Европы. Только Александр Зинченко и Сергей Сидорчук защищали цвета национальной команды на Евро-2016, а Андрей Ярмоленко — и на Евро-2012.

Правда, уже на 13-й минуте Шевченко вынужденно внес коррективы — из-за травмы Александра Зубкова заменил Марлос.

Первый гол Нидерланды забили в начале второго тайма — на 52-й минуте отличился полузащитник Джорджиньо Вейналдум, а через семь минут удвоил преимущество Ваут Вегорст. Уже на 75-й минуте Андрей Ярмоленко отыграл один гол, а через несколько минут Роман Яремчук сравнял счет — 2: 2.

Но удержать ничью украинцы не смогли, на 85-й минуте Дензел Думфрис точным ударом в угол ворот добыл победу для сборной Нидерландов.

В другом матче «украинской» группы С Австрия обыграла дебютанта чемпионатов Европы — Северную Македонию — со счетом 3:1. В первом тайме команды обменялись голами. На мяч австрийца Штефана Лайнера македонцы ответили точным ударом Горана Пандева. Во второй половине встречи Австрия дважды поразила ворота соперника — по голу на счету Михаэля Грегорича и Марко Арнаутовича.

Турнирная таблица группы С после первых матчей UEFA

Открыл же игровой день 13 июня матч квартета D, в котором Англия минимально обыграла Хорватию — 1:0. Единственный гол на 57-й минуте забил Рахим Стерлинг.