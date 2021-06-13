Байден пообещал «предельно четко» объяснить Путину все претензии и призвал его придерживаться международных норм

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Президент США Джо Байден заявил, что согласен с точкой зрения Владимира Путина о том, что отношения двух стран находятся на низшем уровне за последние несколько лет. Однако глава Белого дома обещает на переговорах с Путиным быть максимально четким в расхождениях.

Об этом пишет Reuters.

«Я думаю, он прав, это самая низкая точка», — сказал Байден и добавил, что будущее этих отношений зависит от того, станет ли Россия действовать в соответствии с международными нормами.

В то же время он подчеркнул, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но рассмотрит, участвовал ли российский лидер в попытках помешать выборам в США.

«Мы с ним поговорим. Я знаю, вы не сомневаетесь, что я буду с ним очень прямолинеен», — сказал Байден журналистам.