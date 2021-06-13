«Кто умножает познания, умножает скорбь». Глава партии «Слуга народа» рассказал, как изменился Зеленский за два года президентства

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Президент Украины Владимир Зеленский за время пребывания на посту стал более информированным и более требовательным к команде.

Об этом заявил глава партии «Слуга народа» и первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко в интервью «Бабелю».

«Он стал более информированным. [...] Государственным людям знания помогают глубоко погрузиться в проблемы и начать принимать более взвешенные решения», — рассказал он, цитируя Книгу Екклезиаста: «Кто умножает познания, умножает скорбь».

По словам Корниенко, в частности, речь идет о решениях СНБО, которые могут «выглядеть эмоциональными», но «на самом деле они гораздо более прочувствованы», чем решения двухлетней давности.

«У него [Зеленского] появляются более серьезные вопросы к команде. Уже не просто о нетерпимости к коррупции, но и к профессионализму. Чтобы каждый был на своем месте и что-то генерировал, как Александр Кубраков и Виктор Ляшко», — добавил глава пропрезидентской партии.

Отдельно Корниенко прокомментировал слухи, что Зеленский может баллотироваться на второй срок.

«... У нас нет иллюзии, что все можно изменить за пять лет. [...] Нашу [руководства партии и фракции] позицию уже все, наверное, знают. Мы не против — мы за. Решение должно быть его личное», — подчеркнул он.