В Киеве в центре массовой вакцинации за день привили рекордное количество человек — более 3 тысяч

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В столичном центре массовой вакцинации населения за сутки, 12 июня, привили 3 014 горожан. Сейчас это рекордный показатель для «вакцинации выходного дня».

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбур отмечает, что темпы вакцинации улучшились из-за совершенствования организационных моментов и увеличения количества бригад, которые делают прививки.

«На прошлой неделе мы разделили потоки желающих вакцинироваться на «живую» очередь и очередь из киевлян, которых пригласили смс-сообщением. А накануне этих выходных я провела рабочее совещание с представителями системы Helsi, в результате которой мы предложили киевлянам записываться на прививки самостоятельно», — добавила Гинзбур.

В столице пока работает один центр вакцинации в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15 (корпус 4, вход 4-А). Там принимают людей в субботу и воскресенье.

Всего в Украине 12 июня привили 34 870 человек. Больше всего людей вакцинировали в Киеве — 4 242, а также в Киевской области (3 331).