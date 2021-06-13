МОН: В президентском университете лучшим преподавателям будут платить 4 тыс. долларов или евро
- Автор:
- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в президентском университете преподаватели смогут получать зарплату в размере четырех тысяч «долларов или евро».
Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».
«Когда с президентом говорили, он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить зарплату четыре тысячи, хотя бы стартовать с этого. Но это будут лучшие, которые способны... Четыре тысячи долларов или евро», — сказал Шкарлет.
Какой будет зарплата для других преподавателей этого вуза, министр не сказал, мол «дайте сначала концепцию напишем».
- Это уже не первый раз Владимир Зеленский высказывает желание платить преподавателям такую зарплату. Перед президентскими выборами он предлагал повысить учителям зарплаты до четырех тысяч долларов (примерно 108 тысяч гривен).
- Напомним, в январе Кабинет министров повысил зарплаты работников бюджетной сферы. Оклады выросли из-за повышения минимальной зарплаты в Украине, которая с января выросла до 6 тысяч гривен — а это на 20% выше прошлогоднего показателя. Тогда в Министерстве образования на примере объяснили, насколько вырос оклад учителя.