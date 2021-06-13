Евро-2020: Греция требует изменить эмблему формы Северной Македонии
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Власти Греции и национальная федерация футбола страны пожаловались в Европейскую футбольную ассоциацию (УЕФА) на форму Северной Македонии и попросили изменить герб на майке футболистов.
Об этом сообщают балканские издания N1 и Kathimerini.
Как отмечается, греки выступают против использования на гербе названия «Федерация футбола Македонии» (FFM), поскольку оно должно содержать слово «Северная».
В частности, министр спорта Греции Лефтерис Авгенакис заявил, что страна может отображать свое название как «Северная Македония» (NM) или «Республика Северная Македония» (RNM), но не FFM, поскольку не имеет обозначения, согласованного Преспанским соглашением 2018 года.
На жалобу греков из-за формы отреагировали в Министерстве иностранных дел Северной Македонии, где заявили, что эмблема FFM не подпадает под требования соглашения.
«Федерация футбола Македонии — это независимая и некоммерческая организация, зарегистрированная в центральном реестре как независимая общественная организация и не получающая государственных денег. Преспанское соглашение охватывает учреждения, которые получают государственные деньги. Поскольку FFM не получает государственных денег, она не обязана корректировать название в соответствии с соглашением», — заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.
- В феврале 2019 года Македония изменила свое название на Северную Македонию, как это предусматривает договор с Грецией. Это было необходимо для вступления страны в Европейский Союз и НАТО. 27 марта 2020 года Республика Северная Македония официально стала членом Организации Североатлантического договора (НАТО).
- 6 июня сборная Украины по футболу презентовала новую форму, в которой она сыграет на Чемпионате Европы 2020 года. На ней изображены контуры Украины с оккупированным Россией Крымом и размещены надписи «Слава Украине!» и «Героям Слава!»
- В МИД России и Госдуме буквально сразу же возмутились. Россияне требовали запретить форму, но УЕФА одобрила ее. Однако уже 10 июня обязала УАФ убрать с футболки лозунг «Героям слава!» Там заявили, что он имеет политический окрас.
- 11 июня Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно признал лозунги «Слава Украине» и «Героям слава», размещенные на форме, официальными футбольными символами Украины. Тогда же глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что достиг компромисса с УЕФА по поводу формы сборной.