Евро-2020: Греция требует изменить эмблему формы Северной Македонии

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Власти Греции и национальная федерация футбола страны пожаловались в Европейскую футбольную ассоциацию (УЕФА) на форму Северной Македонии и попросили изменить герб на майке футболистов.

Об этом сообщают балканские издания N1 и Kathimerini.

Как отмечается, греки выступают против использования на гербе названия «Федерация футбола Македонии» (FFM), поскольку оно должно содержать слово «Северная».

В частности, министр спорта Греции Лефтерис Авгенакис заявил, что страна может отображать свое название как «Северная Македония» (NM) или «Республика Северная Македония» (RNM), но не FFM, поскольку не имеет обозначения, согласованного Преспанским соглашением 2018 года.

На жалобу греков из-за формы отреагировали в Министерстве иностранных дел Северной Македонии, где заявили, что эмблема FFM не подпадает под требования соглашения.

«Федерация футбола Македонии — это независимая и некоммерческая организация, зарегистрированная в центральном реестре как независимая общественная организация и не получающая государственных денег. Преспанское соглашение охватывает учреждения, которые получают государственные деньги. Поскольку FFM не получает государственных денег, она не обязана корректировать название в соответствии с соглашением», — заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.