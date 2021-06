Компания Безоса продала билет на полет в космос за $28 миллионов

Новости

Twitter / Blue Origin

Путешествие в космос с основателем Amazon Джеффом Безосом продали на аукционе за $28 миллионов.

Об этом пишет Reuters.

Аукцион длился всего 7 минут. Личность победителя торгов, который согласился выложить $28 миллионов за полет в космос, не раскрывают.

20 июля корабль New Shepard впервые отправит в космос экипаж космонавтов, с ними полетит и Безос. На аукционе предлагали только одно место на этот первый рейс. Полученные от продажи деньги будут переданы в фонд Blue Origin — Club for the Future, чтобы вдохновить будущие поколения и помочь развивать технологии для жизни в космосе.