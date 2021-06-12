Компания Безоса продала билет на полет в космос за $28 миллионов
- Автор:
- Олег Панфилович
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Twitter / Blue Origin
Путешествие в космос с основателем Amazon Джеффом Безосом продали на аукционе за $28 миллионов.
Об этом пишет Reuters.
Аукцион длился всего 7 минут. Личность победителя торгов, который согласился выложить $28 миллионов за полет в космос, не раскрывают.
20 июля корабль New Shepard впервые отправит в космос экипаж космонавтов, с ними полетит и Безос. На аукционе предлагали только одно место на этот первый рейс. Полученные от продажи деньги будут переданы в фонд Blue Origin — Club for the Future, чтобы вдохновить будущие поколения и помочь развивать технологии для жизни в космосе.
- Проект New Shepard — это прямой конкурент компании Илона Маска SpaceX. По этому поводу Маск и Безос уже тролили друг друга в соцсетях. 18-метровая ракета названа в честь Алана Шепарда — первого астронавта США, который совершил суборбитальный полет.
- В декабре 2019 года Blue Origin впервые смогла посадить ракету и капсулу New Shepard. Все последующие запуски проводили, чтобы протестировать доукомплектованное оборудование.