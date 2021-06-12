Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве объявили неделю выходных

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Власти российской столицы объявили 15—19 июня в Москве выходными из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что выходные продлятся в столице РФ с 12 до 20 июня (12 июня отмечают День России, и выходной переносится на понедельник).

Кроме того, по его словам, рестораны, бары и другие заведения питания в городе не смогут обслуживать клиентов после 23:00 по меньшей мере до 20 июня. В городе также планируют усилить контроль за ношением масок и перчаток в транспорте и в общественных местах, нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей ($70).

За минувшие сутки в Москве выявили 6 701 случай заражения коронавируса — это самый высокий показатель с декабря 2020 года. С начала пандемии в Москве коронавирусной инфекцией заразились более 1,2 миллиона человек, количество умерших приближается к 21 тысяче.

Всего в России за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 13 510 человек — это максимум больных с середины февраля. За все время пандемии в РФ коронавирус выявили у более 5 миллионов человек, число умерших превышает 126 тысяч.