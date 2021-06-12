Reuters: Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным

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Saeima / Flickr

Президент США Джо Байден отказался от совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным по итогам их встречи в Женеве 16 июня.

Об этом пишет Reuters.

«Персональная пресс-конференция — это подходящий формат, чтобы четко сообщить свободной прессе темы, которые поднимались на встрече — как те, по которым мы можем договориться, так и те, которые вызывают серьезное беспокойство», — сообщил агентству источник в Белом доме.

Агентство отмечает, что Байден не хочет повторить опыт предыдущего президента Дональда Трампа и его встречи с Путиным в 2018 году в Финляндии. Reuters напомнило, что выступление Путина «привело к шоку», когда Трамп подверг сомнению выводы своих собственных спецслужб о российском вмешательстве в выборы и откровенно льстил российскому президенту.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что совместной пресс-конференции не будет, по завершении переговоров российский президент выйдет с брифингом к СМИ.