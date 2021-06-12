Минюст США расследует попытки администрации Трампа получить доступ к телефонам лидеров демократов

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Gage Skidmore / Flickr

Министерство юстиции США расследует попытки администрации Трампа получить доступ к записям телефонных разговоров ведущих представителей Демократической партии.

Об этом сообщает BBC.

По данным американских СМИ, в 2017—2018 годах прокуроры под руководством главы Минюста Джеффа Сешнса направили в компанию Apple повестку с требованием предоставить личные данные из телефонов главы комитета Конгресса по вопросам разведки Адама Шиффа и еще одного члена Демократической партии, представителя штата Калифорния Эрика Суолуелла. Именно комитет по вопросам разведки курировал расследование о возможных связях президента Дональда Трампа с Россией и возможном вмешательстве Москвы в американские выборы.

Генеральный инспектор Министерства юстиции Майкл Горовиц заявил, что его офис начинает проверку «использования повесток и других юридических инструментов для получения стенограмм разговоров» членов Конгресса.