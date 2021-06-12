Российские истребители дважды нарушили пространство Дании, не реагируя на предупреждения. Посла РФ вызовут в Копенгаген
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- Костя Андрейковец
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Минобороны и Министерство иностранных дел Дании обвинили Россию в преднамеренной провокации и вторжении в воздушное пространство.
Об этом сообщает Fyens.
Утром 11 июня два российских истребителя Су-30 дважды пролетели в районе острова Борнхольм и не реагировали на предупреждения о том, что они не имеют права находиться в указанном районе. ВВС Дании пришлось поднимать на перехват истребители F-16.
Министр обороны Дании Трине Брамса заявила, что воспринимает случай очень серьезно, поскольку такое происходит крайне редко.
«Это выглядит как сознательная провокация и нарушение воздушного пространства Дании, и это совершенно новая форма агрессии. Такого не было уже много лет», — заявила она.
Глава МИД Йеппе Кофод назвал действия самолетов недопустимыми. «Похоже, что эти действия были преднамеренными», — добавил он.
Датская сторона вызовет в Копенгаген посла РФ.
- В апреле истребители НАТО перехватили над Балтийским морем группу российских боевых самолетов. Некоторые из них отключили транспондеры и не сообщали полетные планы. Из-за «глухого» движения, НАТО пришлось поднимать в воздух истребители F-16 с авиабаз в Эстонии, Литве, Польше и Дании.
- 29 марта британские истребители Typhoon перехватили два российских противолодочных самолета Ту-142. Их также заметили возле Нидерландов и Аляски.