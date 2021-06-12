В матче-открытии Евро-2020 сборная Италии разгромила сборную Турции
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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UEFA
В Риме завершился первый матч Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Сборная Италии победила сборную Турции со счетом 3:0.
Первый тайм завершился без голов, хотя итальянцы полностью контролировали игру. Они имели несколько моментов, а арбитр несколько раз принимал сомнительные решения и мог назначать пенальти в ворота турок.
Но во втором тайме итальянцы размочили ворота сборной Турции. Первый гол на Евро-2020 стал автоголом — мяч в свои ворота срезал Мерих Демираль.
Впоследствии сборная Италии забила второй раз. Удар Леонардо Спинаццола голкипер турок смог отбить, но на добивании первым был Чиро Иммобиле.
Третий мяч в сборной Италии забил Лоренцо Инсинье, а ассистировал ему тот самый Иммобиле. После неудачного выноса мяча от вратаря сборной Турции итальянцы провели быструю контратаку.
- 17 марта 2020 года УЕФА решила, что Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года. Начался турнир поединком между сборными Турции и Италии, который состоится в Риме.
- Игры будут принимать 11 городов: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севилья, Будапешт, Мюнхен. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля.
- Сборная Украины сыграет в групповом этапе со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.