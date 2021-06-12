В матче-открытии Евро-2020 сборная Италии разгромила сборную Турции

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В Риме завершился первый матч Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Сборная Италии победила сборную Турции со счетом 3:0.

Первый тайм завершился без голов, хотя итальянцы полностью контролировали игру. Они имели несколько моментов, а арбитр несколько раз принимал сомнительные решения и мог назначать пенальти в ворота турок.

Но во втором тайме итальянцы размочили ворота сборной Турции. Первый гол на Евро-2020 стал автоголом — мяч в свои ворота срезал Мерих Демираль.

Впоследствии сборная Италии забила второй раз. Удар Леонардо Спинаццола голкипер турок смог отбить, но на добивании первым был Чиро Иммобиле.

Третий мяч в сборной Италии забил Лоренцо Инсинье, а ассистировал ему тот самый Иммобиле. После неудачного выноса мяча от вратаря сборной Турции итальянцы провели быструю контратаку.