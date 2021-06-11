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Прокуратура завершила расследование против Поклонской, Аксенова и еще шести чиновников. Материалы направят в суд

Автор:
София Телишевская
Дата:

Wikimedia Commons

Правоохранители завершили расследование по делу об оккупации Крыма и государственной измене восьми бывших высокопоставленных чиновников автономной республики, которые способствовали аннексии полуострова.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Следствие установило, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля — марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию.

Они имели цель свергнуть конституционный порядок и изменить границы территории Украины.

В госизмене подозревают:

Экс-чиновников Крыма подозревают сразу по шести статьям Уголовного кодекса Украины (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255).

Материалы дела открыли для ознакомления стороне защиты, а затем их направят в суд.