Дания готова предоставить Украине полмиллиона доз вакцины от коронавируса
- Автор:
- София Телишевская
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Правительство Дании готово предоставить Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса для ускорения массовой вакцинации населения.
Об этом во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил датский премьер-министр Метте Фредериксен, сообщает ОП.
«Дания готова поставить в Украину 500 тысяч доз вакцины против COVID-19», — отмечается в сообщении.
Название препарата или компания-производитель не указаны.
Кроме того, во время разговора Зеленский рассказал премьер-министру Дании о ситуации на Донбассе и возле украинских границ.
«Сохраняется высокий уровень угрозы, поскольку от украинских границ отведена только часть российских войск и тяжелого вооружения», — отметил глава государства.
Стороны также обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и европейской интеграции.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
- 9 июня в Украину прибыли 66 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTTech, которые за средства государственного бюджета приобрела международная организация Crown Agents.
- До конца года Украина должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так законтрактованы 34 миллиона доз вакцин: 20 миллионов доз Pfizer, 10 миллионов доз Novavax, 2 миллиона доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac. Отдельно в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 миллионов доз вакцин.