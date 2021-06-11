Польша хотела бы видеть Украину на саммите НАТО и считает решение Альянса ошибочным

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Utenriksdepartementet UD / Flickr

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Альянс ошибся, когда решил не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Брюсселе.

Об этом он заявил в интервью Rzeczpospolita.

Рау напомнил, что в 2016 году, когда Польша принимала саммит НАТО, Украину — жертву российской агрессии — пригласили как специального гостя.

«На этот раз президент Украины приглашения не получил. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент США Джо Байден пригласил президента Зеленского в Вашингтон. Однако это произойдет уже после встречи с Путиным», — отмечает министр и добавляет, что эти встречи должны были состояться в обратном порядке и стать элементом продуманной политики, а не «операцией по спасению».

Кроме того, глава польского МИД считает, что завершение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» будет нести прямую военную угрозу для Украины, а также Польши и других европейских странах Центральной Европы из блока НАТО.

«Это угроза. Политика должна проводиться, исходя из реалий, а не на основе собственных желаний. Россия ведет агрессивную политику в отношении своих соседей, используя вооруженные нападения, шантаж и угрозы», — отмечает польский дипломат.