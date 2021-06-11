В Запорожской области разоблачили фейковый «городской совет». Организаторы хотели захватить власть и суды

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Запорожской области Служба безопасности и Нацполиция заблокировали попытку создания псевдогосударственного образования «Гуляйпольский городской совет»

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители зафиксировали, как участники псевдообразования проводили публичные мероприятия и пропагандировали не признавать действующую украинскую власть.

Они также планировали создать силовые группы быстрого реагирования, чтобы захватить властные структуры, а также правоохранительные и судебные органы. Злоумышленники агитировали местных жителей присоединяться к «движению» путем проведения массовых акций, призванных дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине.

Для легализации полномочий злоумышленники провели собрание, на котором выбрали «мэра» и «депутатов» фейковых органов местного самоуправления.

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных печати и штампы так называемых «органов местного самоуправления», протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.

Пока неизвестно, по какой статье и откроют ли дело. Раньше в случае таких инцидентов возбуждали уголовное дело по ч. 1 ст. 353 УК — самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением каких-либо общественно опасных деяний. Санкция статьи предусматривает штраф до 1 700 грн, арест до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.