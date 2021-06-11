В Китае арестовали более 1,1 тысячи человек за отмывание денег через криптовалюты
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Andre Francois / Unsplash
В Китае силовые ведомства за эту неделю арестовали более 1 100 человек по подозрению в отмывании криминальных доходов через криптовалютные биржи. В основном речь о доходах от телефонного и интернет-мошенничества, а также от игорного бизнеса.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР.
Министерство заявило, что к полудню среды полиция арестовала участников более 170 преступных групп. По версии следствия, участники групп конвертировали незаконные деньги в криптовалюту, взымая за это от 1,5% до 5% комиссии. Их клиентом мог быть и незаконный азартный бизнес.
Платежная и клиринговая ассоциация КНР заявила, что почти 13% всех сайтов азартных игр поддерживают виртуальные валюты, а технология блокчейна усложнила полиции задачу по отслеживанию оборота денег.
В тоже время количество операций с криптовалютой значительно растет на фоне популярности биткоина. Власти КНР для усиления контроля за оборотом уже приступили к масштабной борьбе. Регуляторы и отраслевые органы в массовом порядке запрещают финуслуги, связанные с криптовалютами, а правительство намерено ограничить майнинг биткоина и торговлю им.
- Торговля на бирже криптовалютами является незаконной в Китае с 2019 года — тогда на этот шаг пошли, чтобы прекратить отмывание денег. Но люди по-прежнему могут торговать такими валютами.
- 18 мая 2021 года за сутки биткоин, Etheruem и Dogecoin значительно потеряли в цене из-за действий Пекина. Китай в тот день запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями таких валют.