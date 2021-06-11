Первый китайский марсоход прислал фотографии с Красной планеты
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
CNSA
Первый китайский марсоход «Чжуронг» (Zhurong) прислал на Землю новую порцию снимков с Красной планеты.
Об этом сообщает Национальное космическое агентство Китая.
Фото были представлены на церемонии в Пекине, после чего 11 июня для общественности их опубликовало Китайское национальное космическое управление. Среди снимков — панорама места посадки марсохода, селфи «Чжуронга» рядом с платформой, марсианские пейзажи, а также национальный флаг КНР на Красной планете.
- «Чжуронг» прибыл на Марс в середине мая. 22 мая марсоход вышел из своей посадочной капсулы на поверхность планеты. Это сделало Китай второй страной после США, которая имеет там управляемый вездеход.
- Китайский марсоход Zhurong («Журонг») должен изучить почву и атмосферу на поверхности планеты. Он также будет искать признаки жизни, а также любые подземные воды или лед.