УАФ утвердила лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» футбольными символами Украины

Новости

Facebook / Андрій Павелко

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно признал лозунги «Слава Украине» и «Героям слава», расположенные на форме, в которой Украина должна сыграть на Евро-2020, официальными футбольными символами Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава УАФ Андрей Павелко.

«Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране и по всему миру», — написал он.

Павелко отметил, что также было утверждено использование большого герба — карта Украины с трезубцем в центре — вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с надписью Ukraine на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных.